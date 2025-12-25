Sony начала отзывать бесплатные копии Shadow Tactics, выданные в октябре из-за ошибки в PS Store

Сообщается, что компания Sony начала удалять из библиотек пользователей PlayStation копии игры Shadow Tactics: Blades of the Shogun, которые были получены бесплатно двумя месяцами ранее из-за технической ошибки в PlayStation Store.
Владельцы консолей, которые воспользовались временным сбоем, получили официальные уведомления от службы поддержки PlayStation о возврате товара, несмотря на то, что изначально они не оплачивали покупку.
Ошибка, которая позволила бесплатно добавить игру в свою коллекцию, была обнаружена в середине октября.
С октября можно было уже игру пройти.
ну вот вот и рожа соньки - свои не выпускают игры так и чужие не дают - перфект - загнуться точно рано или поздно.
Моя копия DS1, купленная по ошибке Стима за 5р, до сих пор на аккаунте. Ваш косяк, вы и платите.
так именно что покупка): есть ценник который ты оплатил - всё сделка завершена и отмене не подлежит, ну разве что тобой лично, а тут бесплатно насыпало - отжать имеют полное право