Shadow Tactics: Blades of the Shogun 06.12.2016
Стратегия, Стелс, Инди, Тактика, Вид сверху
8.1 285 оценок

Sony начала отзывать бесплатные копии Shadow Tactics, выданные в октябре из-за ошибки в PS Store

AceTheKing AceTheKing

Сообщается, что компания Sony начала удалять из библиотек пользователей PlayStation копии игры Shadow Tactics: Blades of the Shogun, которые были получены бесплатно двумя месяцами ранее из-за технической ошибки в PlayStation Store.

Владельцы консолей, которые воспользовались временным сбоем, получили официальные уведомления от службы поддержки PlayStation о возврате товара, несмотря на то, что изначально они не оплачивали покупку.

Ошибка, которая позволила бесплатно добавить игру в свою коллекцию, была обнаружена в середине октября.

4
4
Комментарии:  4
Иваныч из Тулы

С октября можно было уже игру пройти.

3
jax baron

ну вот вот и рожа соньки - свои не выпускают игры так и чужие не дают - перфект - загнуться точно рано или поздно.

Фаршированные Яйца

Моя копия DS1, купленная по ошибке Стима за 5р, до сих пор на аккаунте. Ваш косяк, вы и платите.

LexxSentano

так именно что покупка): есть ценник который ты оплатил - всё сделка завершена и отмене не подлежит, ну разве что тобой лично, а тут бесплатно насыпало - отжать имеют полное право