Sony начала отзывать бесплатные копии Shadow Tactics, выданные в октябре из-за ошибки в PS Store

Сообщается, что компания Sony начала удалять из библиотек пользователей PlayStation копии игры Shadow Tactics: Blades of the Shogun, которые были получены бесплатно двумя месяцами ранее из-за технической ошибки в PlayStation Store.

Владельцы консолей, которые воспользовались временным сбоем, получили официальные уведомления от службы поддержки PlayStation о возврате товара, несмотря на то, что изначально они не оплачивали покупку.

Ошибка, которая позволила бесплатно добавить игру в свою коллекцию, была обнаружена в середине октября.