Стелс-стратегия Shadow Tactics: Blades of the Shogun - Aiko's Choice выйдет на PS5 и Xbox Series 6 декабря

Издатель Daedalic Entertainment и разработчик Mimimi Games выпустят стелс-стратегию Shadow Tactics: Blades of the Shogun – Aiko’s Choice для PlayStation 5 и Xbox Series 6 декабря, объявили компании.

Shadow Tactics: Blades of the Shogun – Aiko’s Choice впервые вышла на ПК в Steam 6 декабря 2021 года.

Aiko’s Choice — это стелс-стратегия, действие которой происходит в Японии в начале периода Эдо. Дополнение фокусируется на одной из главных героинь игры: мастерице куноити Айко. Она мастер маскировки и отвлекает врагов, замаскировавшись под гейшу.

Хотя Айко была уверена, что оставила свою старую жизнь позади, бывший сенсей Айко, хитрый мастер шпионажа леди Чиё, снова появляется из тени, чтобы бросить ей вызов. Вместе со своими смертоносными спутниками она отправляется на охоту за призраками своего прошлого...