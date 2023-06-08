Shadow Warrior 3 теперь поддерживает 60 кадров в секунду на Xbox Series S ©

Еще в феврале разработчик Flying Wild Hog выпустил версию Shadow Warrior 3 «следующего поколения», хотя в то время этот шаг не очень понравился. Новая версия оказалась более требовательной к консолям Xbox, особенно Series S, которые работали с более низкой частотой кадров, чем версия Xbox One, работающая благодаря обратной совместимости. К счастью, команда внесла некоторые изменения.

Большой новой функцией является то, что в Xbox Series S был добавлен режим производительности 60FPS. Этот новый режим с высокой частотой кадров теперь находится рядом с существующим параметром режима качества, который, конечно, вместо этого улучшает графику.

Помимо этого, игра была улучшена по всем направлениям на Xbox. Визуальные эффекты и производительность были изменены для достижения лучших результатов на Xbox Series X и S, а разработчик также устранил некоторые проблемы со стабильностью и сбоем на консолях Xbox текущего поколения.