Крис Авеллон: Obsidian поставила на паузу почти все проекты, а также Shadowrun, но вопреки слухам Avowed 2 не отменена

На фоне продолжающейся реструктуризации Xbox появились новые подробности о ситуации в Obsidian Entertainment. По словам сценариста Криса Авеллона, сегодня сотрудникам студии сообщили, что все текущие проекты были «переоценены», а большинство из них временно приостановлено.

Одним из таких проектов, по словам Авеллона, стала ещё неанонсированная игра по вселенной Shadowrun, которой руководил Джон Гонсалес — ведущий сценарист Fallout: New Vegas. Официально проект никогда не представлялся публике.

При этом часть проектов, как утверждается, продолжит развитие. Grounded остаётся в производстве, причём значительная часть работ ведётся при участии Eidos Montreal. Также пока не изменились планы по выпуску дополнений для The Outer Worlds 2 — первое из них по-прежнему ожидается в сентябре.

Авеллон также заявил, что, вопреки недавним сообщениям, Avowed 2 не отменена. По его словам, игра всё ещё находится в разработке и может быть «повторно представлена» руководству, хотя что именно подразумевается под этим процессом, неизвестно.

Стоит отметить, что вся эта информация основана на заявлениях Криса Авеллона и пока не была официально подтверждена Obsidian Entertainment или Microsoft. На данный момент компании не комментировали судьбу внутренних проектов студии.