Для нуарного детектива Shadows of Doubt вышло обновление Cheats and Liars, в котором можно расследовать измены ©

Лондонский издатель инди-игр Fireshine Games и базирующийся в Бристоле разработчик инди-игр ColePowered Games сегодня сообщили, что они выпустили обновление «Cheats and Liars» для их иммерсивного детективного симулятора-песочницы Shadows of Doubt, которое уже доступно на ПК в раннем доступе Steam.

Выпускаемое в качестве бесплатного обновления для всех игроков Shadows of Doubt, Cheats and Liars представляет совершенно новый тип дела, а также новый тип здания, новые взаимодействия с NPC и ряд улучшений качества жизни, включая исправления ошибок, улучшени локализаций и поддержку NVIDIA DLSS.

Поселитесь в Гранд-отеле и расследуйте измену. Следите за обвиняемыми и обнаруживайте доказательства грязных отношений, чтобы определить их верность. Воспользуйтесь удобствами отеля, отдохните в баре на крыше или полюбуйтесь хрустальной люстрой в величественном вестибюле — отель открыт для вас.

Откройте для себя совершенно новые взаимодействия и диалоги с NPC, включая возможность напрямую обвинить подозреваемого и надеть на него наручники. Но будьте осторожны: вашему подозреваемому не всегда будет приятно, когда его обвиняют в преступлении.

Shadows of Doubt, доступная в раннем доступе Steam, представляет собой захватывающую игру по раскрытию преступлений, в которой игроки берут на себя роль частного детектива.

Исследуйте полностью смоделированные города и познакомьтесь с отдельными гражданами, у каждого из которых есть свое имя, работа, квартира и распорядок дня, в поисках серийного убийцы. Используйте различные гаджеты, чтобы выслеживать подозреваемых и подходить к каждому делу по-своему: сканируйте отпечатки пальцев, проверяйте историю звонков, читайте личную электронную почту, подкупайте граждан, смотрите видеонаблюдение или взламывайте замки, взламывайте двери и саботируйте системы безопасности — существует множество способов решить каждый случай.