Со следующей недели в нуарном детективе Shadows of Doubt можно будет расследовать измены

Shadows of Doubt, амбициозная процедурная детективная песочница в стиле нуар от разработчика Коула Джеффриса, 25 сентября получит свое первое крупное обновление под названием Cheats and Liars — оно добавит возможность расследовать супружеские (и не только) измены.
Как частному детективу, вам будет поручено расследовать предполагаемые грязные отношения, чтобы вывести изменщика на чистую воду, — говорится в описании апдейта. — Расследуйте перемещения пары, находите улики, идите по следу и следите за их действиями, чтобы определить, изменил ли подозреваемый.
Shadows of Doubt — это детективный симулятор от первого лица с открытым миром, действие которого происходит в нуарном научно-фантастическом городе. Однако его уникальное преимущество заключается в том, что процедурная генерация управляет практически каждым его аспектом в стремлении создать бесконечно повторяемую игру по раскрытию преступлений.
Надо глянуть одним глазком