Со следующей недели в нуарном детективе Shadows of Doubt можно будет расследовать измены

События Shadows of Doubt развиваются в альтернативной реальности гипер-индустриальных 1980-х годов, где правительство передает полицейскую работу частным корпорациям и подрядчикам. Вы играете роль частного детектива, зарабатывающего деньги с помощью поиска и продажи информации.

Забирайтесь в квартиры, просматривайте секретные документы и взламывайте системы безопасности. Весь мир полностью смоделирован. У каждого гражданина есть квартира, работа, распорядок дня, любимые дела, места для прогулок и люди, с которыми можно общаться. Заполучите эту информацию и используйте её в своих интересах.