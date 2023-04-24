Состоялся релиз в раннем доступе амбициозного научно-фантастического стелс-детектива Shadows of Doubt ©

Состоялся выход Shadows of Doubt, амбициозной детективной игры от студии ColePowered Games. В настоящее время игра доступна в раннем доступе на ПК. Ожидается, что ранний доступ продлится около шести месяцев, но может быть продлен в зависимости от отзывов игроков.

Амбициям авторов нет предела. Shadows of Doubt - это захватывающий симулятор детективной игры, сочетающий в себе приключенческие и стелс-элементы.

События разворачиваются в виртуальном городе, где вы можете исследовать каждое здание. Кроме того, всеми жителями будут управлять обширные алгоритмы искусственного интеллекта, определяя их потребности, симпатии и антипатии, а также распорядок дня.

Помимо основной сюжетной линии, будет доступна масса побочных заданий, причем большинство заданий можно будет выполнить различными способами.