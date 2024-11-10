Мод для PC-версии Shadows of the Damned добавляет неограниченный FPS, улучшенные LOD и поддержку ультрашироких мониторов

Как стало известно, пользователь Lyall выпустил полезную модификацию для недавнего ремастера Shadows of the Damned.
Модификация добавляет ряд приятных вещей в PC-версию:
- Снимает ограничение в 60 FPS (в настоящий момент функция дорабатывается);
- Добавляет возможность изменения FOV;
- Увеличивает дальность LOD в игре;
- Добавляет поддержку любого разрешения/соотношения сторон;
- Исправляет обрезанный FOV при использовании ультрашироких мониторов;
- Исправляет растянутый HUD.
Shadows of the Damned: Hella Remastered доступна на PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S и Nintendo Switch.
Это все хорошо, вот только Русика нет. Как добавят буду играть
Кто играл, как вам?
руссик жду
А самы разрабы не смогли
Ну всё как обычно; модмейкеры доделывают работу за разрабов.