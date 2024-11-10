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Shadows of the Damned 21.06.2011
Экшен, Шутер, Ужасы, От третьего лица
7.4 233 оценки

Мод для PC-версии Shadows of the Damned добавляет неограниченный FPS, улучшенные LOD и поддержку ультрашироких мониторов

AceTheKing
Новости

Как стало известно, пользователь Lyall выпустил полезную модификацию для недавнего ремастера Shadows of the Damned.

Модификация добавляет ряд приятных вещей в PC-версию:

  • Снимает ограничение в 60 FPS (в настоящий момент функция дорабатывается);
  • Добавляет возможность изменения FOV;
  • Увеличивает дальность LOD в игре;
  • Добавляет поддержку любого разрешения/соотношения сторон;
  • Исправляет обрезанный FOV при использовании ультрашироких мониторов;
  • Исправляет растянутый HUD.

Shadows of the Damned: Hella Remastered доступна на PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S и Nintendo Switch.

Оригинальная игра
Оригинальная игра
С модом
С модом
13
5
Комментарии: 5
Ваш комментарий
Predator556

Это все хорошо, вот только Русика нет. Как добавят буду играть

2
imizaka

Кто играл, как вам?

0
darkevil555

руссик жду

0
darkevil555

А самы разрабы не смогли

0
MORDORR

Ну всё как обычно; модмейкеры доделывают работу за разрабов.

0