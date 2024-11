Мод для PC-версии Shadows of the Damned добавляет неограниченный FPS, улучшенные LOD и поддержку ультрашироких мониторов

Как стало известно, пользователь Lyall выпустил полезную модификацию для недавнего ремастера Shadows of the Damned.

Модификация добавляет ряд приятных вещей в PC-версию:

Снимает ограничение в 60 FPS (в настоящий момент функция дорабатывается);

Добавляет возможность изменения FOV;

Увеличивает дальность LOD в игре;

Добавляет поддержку любого разрешения/соотношения сторон;

Исправляет обрезанный FOV при использовании ультрашироких мониторов;

Исправляет растянутый HUD.

Shadows of the Damned: Hella Remastered доступна на PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S и Nintendo Switch.

