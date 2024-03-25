На выставке PAX East 2024 был показан новый трейлер Shadows of the Damned: Hella Remastered, рассказывающий об особенностях переиздания игры под руководством Suda51, изначально вышедшей в 2011 году на PS3 и Xbox 360.

Анонсированная в июне прошлого года на Devolver Digital Showcase, Shadows of the Damned Remastered может быть предварительно просмотрена посетителями мероприятия благодаря играбельной демоверсии, доступной на специальных станциях.

Как вы помните, экшен-шутер Shadows of the Damned рассказывал историю Гарсии Хотспура, охотника на демонов, которого на заданиях сопровождает Джонсон, раскаленный хрустальный череп.

Стремясь спасти свою возлюбленную Полу из лап короля дьяволов, Гарсия проходит через круги ада, сталкиваясь со все более сильными и коварными противниками.