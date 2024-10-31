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Shadows of the Damned 21.06.2011
Экшен, Шутер, Ужасы, От третьего лица
7.4 225 оценок

PC-версия ремастера Shadows of the Damned вышла в Steam и доступна в российском регионе

AceTheKing
Новости

Сегодня утром состоялся релиз Shadows of the Damned: Hella Remastered от студии Grasshopper Manufacture на PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S и Nintendo Switch. Теперь игра вышла в магазине Steam - она доступна в том числе и в российском регионе.

Ремастер обладает новым режимом "Новая игра+", поддержкой разрешения 4K и дополнительными костюмами, такими как: Ocho Corazones, Demonio Garcia, Placa Garcia и Kamikaze Garcia.

В игре рассказывается об охотнике на демонов Гарсии Хотспуре. Когда злые силы похищают его возлюбленную, то ему приходится отправиться за ней прямиком в ад, чтобы вызволить девушку из лап сатаны и его приспешников.

10
9
Комментарии: 9
Ваш комментарий
agula98

Дорого да и русского языка нет

9
TrustingDonald

Учитывая что это японцы, вполне нормальная региональная цена. Они могли и выше её закинуть, но не сделали. Ещё и подержка клавомыши есть хоть какая-то судя по всему, т.к. нет плашки что работает только с геймпадом. А русский потом кто-нибудь прикрутит.

1
JEKABRAZZ

Столько игр классных "заперто" на PS3 и X360, а портируют почему-то только всякую хрень типа этой или Lollipop Chainsaw. Кому вообще эта трэшанина сдалась?

3
Satana Mogila

"Гоити Суда, алло! JEKABRAZZ'у не интересные твои игры. Отменяй нафиг!"

0
ilyakingcud

Играл кто нибудь в оригинал?Покупать?Качать?
В стиме она без русского языка вообще

0
Юрий Пенкин

эта дичь в своё то время никому не нужна была, просто пройди мимо

0
Satana Mogila

Трешовый, в хорошем смысле, резик 4. Стильно, фаново и с музыкой Ямаоки. Решать тебе

1
Уральский чекист

Полтора рубля за это, дороговато что то.

0
ComprehensiveWestin

Хм, в оригинальную у друга немного поиграл в своё время, надо б заценить

0