PC-версия ремастера Shadows of the Damned вышла в Steam и доступна в российском регионе

Сегодня утром состоялся релиз Shadows of the Damned: Hella Remastered от студии Grasshopper Manufacture на PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S и Nintendo Switch. Теперь игра вышла в магазине Steam - она доступна в том числе и в российском регионе.
Ремастер обладает новым режимом "Новая игра+", поддержкой разрешения 4K и дополнительными костюмами, такими как: Ocho Corazones, Demonio Garcia, Placa Garcia и Kamikaze Garcia.
В игре рассказывается об охотнике на демонов Гарсии Хотспуре. Когда злые силы похищают его возлюбленную, то ему приходится отправиться за ней прямиком в ад, чтобы вызволить девушку из лап сатаны и его приспешников.
Дорого да и русского языка нет
Учитывая что это японцы, вполне нормальная региональная цена. Они могли и выше её закинуть, но не сделали. Ещё и подержка клавомыши есть хоть какая-то судя по всему, т.к. нет плашки что работает только с геймпадом. А русский потом кто-нибудь прикрутит.
Столько игр классных "заперто" на PS3 и X360, а портируют почему-то только всякую хрень типа этой или Lollipop Chainsaw. Кому вообще эта трэшанина сдалась?
"Гоити Суда, алло! JEKABRAZZ'у не интересные твои игры. Отменяй нафиг!"
Играл кто нибудь в оригинал?Покупать?Качать?
В стиме она без русского языка вообще
эта дичь в своё то время никому не нужна была, просто пройди мимо
Трешовый, в хорошем смысле, резик 4. Стильно, фаново и с музыкой Ямаоки. Решать тебе
Полтора рубля за это, дороговато что то.
Хм, в оригинальную у друга немного поиграл в своё время, надо б заценить