PC-версия ремастера Shadows of the Damned вышла в Steam и доступна в российском регионе

Сегодня утром состоялся релиз Shadows of the Damned: Hella Remastered от студии Grasshopper Manufacture на PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S и Nintendo Switch. Теперь игра вышла в магазине Steam - она доступна в том числе и в российском регионе.

Ремастер обладает новым режимом "Новая игра+", поддержкой разрешения 4K и дополнительными костюмами, такими как: Ocho Corazones, Demonio Garcia, Placa Garcia и Kamikaze Garcia.

В игре рассказывается об охотнике на демонов Гарсии Хотспуре. Когда злые силы похищают его возлюбленную, то ему приходится отправиться за ней прямиком в ад, чтобы вызволить девушку из лап сатаны и его приспешников.