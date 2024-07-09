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Shadows of the Damned 21.06.2011
Экшен, Шутер, Ужасы, От третьего лица
7.4 212 оценок

Shadows of the Damned: Hella Remastered получила возрастной рейтинг от ESRB - до выхода игры осталось недолго

AceTheKing
Новости

Как стало известно, американское рейтинговое агентство ESRB выдало возрастной рейтинг предстоящему ремастеру Shadows of the Damned: Hella Remastered.

Обычно присвоение возрастного рейтинга означает, что игра поступит в продажу уже в скором времени. Судя по возрастному рейтингу, переиздание игры не подверглось цензуре: упоминается наличие крови, насилия, наготы, жестокости, матов и других вещей.

Shadows of the Damned: Hella Remastered выйдет на PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S и Nintendo Switch в этом году.

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Комментарии: 1
Ваш комментарий
Heather123

Жду открытия предзаказа, на хбокс играл но не прошел

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