Shadows of the Damned: Hella Remastered получила возрастной рейтинг от ESRB - до выхода игры осталось недолго

Как стало известно, американское рейтинговое агентство ESRB выдало возрастной рейтинг предстоящему ремастеру Shadows of the Damned: Hella Remastered.

Обычно присвоение возрастного рейтинга означает, что игра поступит в продажу уже в скором времени. Судя по возрастному рейтингу, переиздание игры не подверглось цензуре: упоминается наличие крови, насилия, наготы, жестокости, матов и других вещей.

Shadows of the Damned: Hella Remastered выйдет на PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S и Nintendo Switch в этом году.