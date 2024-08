Сиквел Shadows of the Damned может состояться, если игроков заинтересует ремастер

Shadows of the Damned вышла в 2011 году, и хотя у нее были свои поклонники, она не особо поразила чарты продаж. Suda51, автор этой игры, считает, что у проекта есть шанс найти настоящую аудиторию в 2024 году, отсюда и предстоящий выпуск Shadows of the Damned: Hella Remastered.

В то время как Shadows of the Damned: Hella Remastered берет оригинальную игру и перерабатывает ее, Suda51 также хочет двигаться вперед. В интервью Gematsu Suda51 поделился своей заинтересованностью в создании продолжения в будущем, но все зависит от успеха Shadows of the Damned: Hella Remastered.

Если ремастер будет продаваться достаточно хорошо, и если окажется, что достаточно людей действительно этого хотят, то какое-то продолжение серии, безусловно, было бы чем-то, над чем мы, по крайней мере, могли бы подумать в будущем.



На самом деле, был своего рода «сиквел», включенный в No More Heroes: Travis Strikes Again, где мы использовали Джонсона (который, опять же, появляется в игре теперь в новом костюме). Одной из возможностей для новой игры Shadows of the Damned может быть что-то вроде Джонсона, отправляющегося на поиски, чтобы помочь Гарсии, как продолжение сюжетной линии Travis Strikes Again; или, возможно, приквел, изображающий, как Гарсия стал охотником на демонов.