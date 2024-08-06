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Shadows of the Damned 21.06.2011
Экшен, Шутер, Ужасы, От третьего лица
7.4 216 оценок

Сиквел Shadows of the Damned может состояться, если игроков заинтересует ремастер

monk70
Новости

Shadows of the Damned вышла в 2011 году, и хотя у нее были свои поклонники, она не особо поразила чарты продаж. Suda51, автор этой игры, считает, что у проекта есть шанс найти настоящую аудиторию в 2024 году, отсюда и предстоящий выпуск Shadows of the Damned: Hella Remastered.

В то время как Shadows of the Damned: Hella Remastered берет оригинальную игру и перерабатывает ее, Suda51 также хочет двигаться вперед. В интервью Gematsu Suda51 поделился своей заинтересованностью в создании продолжения в будущем, но все зависит от успеха Shadows of the Damned: Hella Remastered.

Если ремастер будет продаваться достаточно хорошо, и если окажется, что достаточно людей действительно этого хотят, то какое-то продолжение серии, безусловно, было бы чем-то, над чем мы, по крайней мере, могли бы подумать в будущем.

На самом деле, был своего рода «сиквел», включенный в No More Heroes: Travis Strikes Again, где мы использовали Джонсона (который, опять же, появляется в игре теперь в новом костюме). Одной из возможностей для новой игры Shadows of the Damned может быть что-то вроде Джонсона, отправляющегося на поиски, чтобы помочь Гарсии, как продолжение сюжетной линии Travis Strikes Again; или, возможно, приквел, изображающий, как Гарсия стал охотником на демонов.
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