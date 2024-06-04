Синдзи Миками и Suda51 вспомнили, как Electronic Arts "отругала" их за некоторые идеи для Shadows of the Damned

В недавнем интервью, опубликованном в Game Informer, рассказывается об особом случае, связанном с разработкой Shadows of the Damned: по словам Синдзи Миками и Suda51, Electronic Arts "отругала" их за идеи, касающиеся необычного шутера.

Недавно авторы описали сюжет шутера как "как Super Mario, но в аду", чтобы дать представление о странностях. Действительно, ее стиль был довольно необычным, несмотря на то, что она была выпущена в то время, когда подобные продукты были более распространены, даже от крупных издательств.

Похоже, что издатель Electronic Arts, в частности, не вполне оценил странный стиль "рок-н-ролл хоррор", который привнесли создатели, что привело к довольно резкой конфронтации между представителями компании и разработчиками.

В интервью Гоити Суда, он же Suda51, рассказал, что у него осталось много приятных воспоминаний о периоде работы над Shadows of the Damned, но особое впечатление на него произвела встреча с EA.

У нас определенно было много трений с EA, мы часто обсуждали множество аспектов и идей по поводу игры, и нам также пришлось пойти на множество компромиссов, как с нашей, так и с их стороны. Однажды EA вызвала нас в Лос-Анджелес, и перед нами предстало около десяти человек в гостиничном номере, сидящих за большим столом. Когда мы вошли, мы были шокированы. Они повышали голос на нас, по сути, спрашивая: 'Какого черта вы пытаетесь сделать?'.

Это была странная ситуация даже для двух опытных персонажей, таких как Гоити и Миками, которые не ожидали такой прямой конфронтации. Несмотря на это, кажется, что в творческий процесс не было особого вмешательства, учитывая общую странность игры.

Однако в скором времени игра будет восстановлена и переиздана для современной аудитории, ведь уже анонсирована ремастеринговая версия Shadows of the Damned: Hella Remastered.