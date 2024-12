Как стало известно, пользователь ZigHuel портировал текстовый русификатор, а так же русскую озвучку от R.G.DualShock и Mechanics VoiceOver для Shadows of the Damned.

В игре рассказывается об охотнике на демонов Гарсии Хотспуре. Когда злые силы похищают его возлюбленную, то ему приходится отправиться за ней прямиком в ад, чтобы вызволить девушку из лап сатаны и его приспешников.

Shadows of the Damned доступна на PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S и Nintendo Switch.