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Shadowstone 2026 г.
Инди, Пошаговая, Тактика, Вид сверху, Фэнтези, Кооператив, Рогалик
5.5 2 оценки

Shadowstone отправляет героев в проклятые руины - демоверсия уже доступна

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Разработчики представили геймплей Shadowstone — тактического рогалика во вселенной Sunderfolk. Ролик демонстрирует походы по кишащим монстрами руинам, отряд из нескольких героев, магические улучшения и совместные комбинации способностей.

Героям предстоит вырваться из руин и спасти поражённое тёмной магией королевство. Игроки смогут подбирать дополняющие друг друга заклинания, усиливать отряд и связывать умения персонажей в разрушительные цепочки.

Shadowstone делает ставку на взаимодействие героев: пройти забег можно в одиночку или в кооперативе до четырёх игроков.

Демоверсия уже доступна, а релиз Shadowstone на PC состоится в 2026 году.

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