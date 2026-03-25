Shadowverse CCG 17.06.2016
Цифровая карточная игра Shadowverse закроется после 10 лет работы, но серия продолжит жить

butcher69 butcher69

Цифровая карточная игра Shadowverse официально завершит работу 30 июня 2026 года. Об этом сообщила компания Cygames, поблагодарив игроков за многолетнюю поддержку. Проект просуществовал почти десятилетие и стал одним из заметных представителей жанра free-to-play ККИ.

Игра вышла в 2016 году и за это время получила десятки обновлений, более 5000 карт и множество режимов, включая Rotation, Unlimited и Take Two. Shadowverse также активно развивалась как киберспортивная дисциплина — турниры серии World Grand Prix собирали крупные призовые фонды и международную аудиторию.

Перед закрытием разработчики проведут финальные события. Уже с конца марта внутриигровую валюту нельзя будет купить, но игрокам откроют бесплатный Premium Pass. До конца июня будут проходить тематические ротации карт и ивенты.

Несмотря на завершение поддержки оригинала, франшиза продолжит существование. Прямой преемник, Shadowverse: Worlds Beyond, уже доступен на ПК и мобильных устройствах и станет новой платформой для развития серии.

Таким образом, Shadowverse уходит, оставляя после себя богатое наследие и преданную аудиторию, а эстафету принимает новое поколение карточной игры.

