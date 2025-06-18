Shadowverse: Worlds Beyond привлекла свыше 100 тысяч одновременных игроков в Steam, но отзывы у нее негативные

17 июня Cygames отправила в релиз фритуплейную ККИ Shadowverse: Worlds Beyond — продолжение популярной карточной игры Shadowverse CCG. Хотя она уже стала 15 по онлайну новинкой 2025-го в Steam, геймеры остались недовольны проектом.

Как указывает SteamDB, сейчас пиковый онлайн Steam-версии Shadowverse: Worlds Beyond составляет 108 476 человек. Это в 4,5 раза больше, чем у предшественницы. Цифры продолжают расти, так что скоро разрыв между новым и старым тайтлами увеличится еще сильнее.

Что до рейтинга в Steam, то Shadowverse: Worlds Beyond собрала на площадке 1,8 тысяч отзывов, только 19% из которых оказались положительными. Основных причин для критики две — агрессивная монетизация и проблемы с балансом.

Shadowverse: Worlds Beyond также вышла в Epic Games Store и на мобильных устройствах. Как минимум на смартфонах в нее тоже активно играют. Если верить AppMagic, мобильную версию японской ККИ скачали уже 192 тысячи раз.