Хоррор от первого лица Shame Legacy Cult Edition стал доступен для PlayStation 5 ©

Meridiem Games и издательство Destructive Creation сообщили, что специальный бокс-сет Cult Edition хоррор-игры от первого лица Shame Legacy стал доступен для PlayStation 5. Shame Legacy разработана Fairyship Games и Revenant Games и отправляет игроков в ужасающее путешествие в оккупированном культом городе.

Meridiem Games отвечает за разработку, производство и распространение специальной коробки Shame Legacy — The Cult Edition, которая уже доступна в специализированных магазинах по всей Европе. В специальное издание войдет футляр с эксклюзивным дизайном, а также открытка.

Shame Legacy — это хоррор от первого лица, действие которого происходит в заброшенной деревне культистов 19-го века. Вы должны попытаться выжить, используя механику скрытности и побега, решая головоломки и раскрывая свою связь с загадочной ситуацией, в которой вы оказались. Тем временем жуткая опасность надвигается все ближе.