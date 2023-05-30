Хоррор от первого лица Shame Legacy выходит на ПК, Xbox и PlayStation ©

Shame Legacy — это хоррор от первого лица, действие которого происходит в деревне фанатиков 19 века от разработчиков Fairyship Games и Revenant Games и издателя Destructive Creations.. Используйте скрытность и убегайте, чтобы выжить. Решайте головоломки, чтобы узнать больше о зловещих опасностях, которые преследуют вас.

Главный герой Уильям должен пробиться из деревни девятнадцатого века, заполненной членами культа, которые преследуют его по той или иной причине. Как будто этого было недостаточно, Уильям также страдает от потери сознания и мало что может вспомнить о том, как он сюда попал.

По пути вы будете решать множество головоломок, чтобы продвигаться по игре, прокрадываться мимо обезумевших сектантов или использовать свою верную трость, чтобы отбиваться от нападавших — если вас заметят, это не значит, что игра окончена мгновенно, но вам лучше ретироваться как можно быстрее.

Shame Legacy доступна на Xbox Series X|S, Xbox One, PS5, PS4 и ПК.