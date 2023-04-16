Meridiem Games выпустит специальную коробочную версию хоррора Shame Legacy для PlayStation 5 ©

Meridiem Games объединилась с издателем Destructive Creation, чтобы выпустить специальное коробочное издание хоррор-игры от первого лица Shame Legacy для PlayStation 5, выпуск которой запланирован на июнь. Shame Legacy разработана Fairyship Games и Revenant Games и отправляет игроков в ужасающее путешествие в деревне, оккупированной культом.

Meridiem Games будет отвечать за разработку, производство и распространение специальной коробки Shame Legacy - The Cult Edition, которая будет доступна в специализированных магазинах по всей Европе этим летом. Специальное издание будет включать в себя специально разработанный футляр с уникальным дизайном, а также металлическую открытку.

Shame Legacy — это хоррор от первого лица, действие которого происходит в заброшенной деревне культистов 19-го века. Вы должны попытаться выжить, используя механику скрытности и побега, решая головоломки и раскрывая свою связь с загадочной ситуацией, в которой вы оказались. Тем временем жуткая опасность надвигается все ближе.