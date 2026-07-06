Новая игра во вселенной Shantae от WayForward выйдет в 2027 году

Американская студия WayForward использовала площадку фестиваля Anime Expo, чтобы официально обозначить сроки релиза следующей части своей знаменитой серии 2D-платформеров Shantae. Игра должна увидеть свет в 2027 году.

Полноценный анонс состоялся практически через год после первых новостей о старте разработки. Ключевым событием презентации стала демонстрация концепт-арта: авторы показали обновленный дизайн главной героини, который определит общий визуальный стиль грядущего тайтла.

Никаких подробностей о геймплейных механиках или целевых платформах разработчики пока не раскрыли. Создатели лишь пообещали поделиться новыми деталями в будущих медиакитах компании.

Напомним, что история франшизы началась в 2002 году на портативной консоли Game Boy Color. На сегодняшний день самой успешной и узнаваемой частью серии остается Shantae: Half-Genie Hero, выпущенная в 2016 году.