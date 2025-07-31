Shantae Advance: Risky Revolution готова дебютировать на ПК и консолях

После более чем двадцатилетнего ожидания Shantae Advance: Risky Revolution наконец-то готова дебютировать на PC, Nintendo Switch, PlayStation и Xbox. WayForward официально объявила дату выхода игры — 19 августа 2025 года. Релиз состоится на PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch и PC через Steam.

Shantae Advance — это давно забытый сиквел оригинальной игры Shantae для Game Boy Advance, который так и не был издан из-за отсутствия издателя. WayForward возродила проект 2004 года, доведя его до ума с аутентичной пиксельной графикой и современными игровыми функциями. Главная героиня Шанта снова противостоит своей заклятой врагинe Риски Бутс, которая пытается повернуть континент и грабить прибрежные города.

В игре используется уникальный Tremor Engine — механика, позволяющая поворачивать игровые сцены, чтобы открывать новые пути и решать головоломки. Shantae Advance сохранит фирменный стиль Metroidvania с шестью классическими превращениями в животных: обезьяну, краба, слона, русалку и другие. Кроме того, впервые в серии появится многопользовательский режим на четыре человека.

Игра выйдет в цифровом формате по цене 24,99 евро. Также будет доступно Deluxe Edition за 34,99 евро, включающее три особых костюма с усилениями: Relic Hunter, High Voltage и Sizzle Armor. Для коллекционеров Limited Run Games выпустит физическую версию с бонусами и диском или картриджем по цене 34,99 долларов.