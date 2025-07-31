Shantae Advance: Risky Revolution готова дебютировать на ПК и консолях

После более чем двадцатилетнего ожидания Shantae Advance: Risky Revolution наконец-то готова дебютировать на PC, Nintendo Switch, PlayStation и Xbox. WayForward официально объявила дату выхода игры — 19 августа 2025 года. Релиз состоится на PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch и PC через Steam.
Shantae Advance — это давно забытый сиквел оригинальной игры Shantae для Game Boy Advance, который так и не был издан из-за отсутствия издателя. WayForward возродила проект 2004 года, доведя его до ума с аутентичной пиксельной графикой и современными игровыми функциями. Главная героиня Шанта снова противостоит своей заклятой врагинe Риски Бутс, которая пытается повернуть континент и грабить прибрежные города.
В игре используется уникальный Tremor Engine — механика, позволяющая поворачивать игровые сцены, чтобы открывать новые пути и решать головоломки. Shantae Advance сохранит фирменный стиль Metroidvania с шестью классическими превращениями в животных: обезьяну, краба, слона, русалку и другие. Кроме того, впервые в серии появится многопользовательский режим на четыре человека.
Игра выйдет в цифровом формате по цене 24,99 евро. Также будет доступно Deluxe Edition за 34,99 евро, включающее три особых костюма с усилениями: Relic Hunter, High Voltage и Sizzle Armor. Для коллекционеров Limited Run Games выпустит физическую версию с бонусами и диском или картриджем по цене 34,99 долларов.
Ваши киски в зоне риска 😂👍
попробуем на старте
Жаль что не обновили спрайты и да эти образы как буддто бы спецоп под рул 34 делались
Прикольная серия, познакомился на ПК версиях. Вот только как то не успел еще пройти Shantae: Half-Genie Hero и Shantae and the Seven Sirens. Напомнили, надо будет пройти
Shantae and the Seven Sirens мне очень понравилась, считай с этой части и познакомился с серией.
Shantae: Half-Genie Hero тоже хороша, но не понравились истории за других персонажей, где ту же самую игру проходишь заново, но за других персонажей, а еще есть разные режимы, где опять же проходишь эту же игру, но с разными эффектами от костюмов. Итого где-то 7 и более прохождений выходит (и это не считая ачивок, где надо пройти за сколько-то часов или не подбирая усилители сердца). Я осилил игру только 2 раза: за Шанти и Риски, другие режимы глянул мельком на одной карте и забросил.
чёт дорого 35 баксов для пикселей
хоть и серия годная
но это жесть
в почти уже 2026 году, 35 баксов за 2д пиксели 30+ летней давности такое себе