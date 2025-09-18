ЧАТ ИГРЫ
Shape of Dreams 11.09.2025
Экшен, Инди, Вид сверху
6.6 9 оценок

Shape of Dreams продалась тиражом более 300 тысяч копий за первую неделю

Дебютная игра небольшой корейской студии Lizard SmoothieShape of Dreams, выпущенная при поддержке Neowiz, показала впечатляющие результаты. Всего за неделю с момента релиза проект разошёлся тиражом более 300 тысяч копий.

Особенно примечательно, что команда разработчиков состоит всего из четырёх человек. Несмотря на скромные масштабы студии, игра быстро завоевала внимание игроков: уже в первый день было продано свыше 100 тысяч копий.

Онлайн-активность также удивила: по данным SteamDB, пиковый показатель достиг 45,7 тысячи одновременных пользователей, что сделало Shape of Dreams самым успешным проектом Neowiz по этому параметру.

Отзывы игроков оказались в целом положительными: рейтинг Shape of Dreams в Steam держится на уровне 83% «очень положительных» по результатам более 4,3 тысяч рецензий.

Разработчики поблагодарили комьюнити за поддержку:

«Мы благодарны каждому игроку. Ваши забеги, истории и отзывы помогают нам улучшать и развивать Shape of Dreams. Вместе мы превратим это приключение во что-то по-настоящему незабываемое».
Комментарии:  0
