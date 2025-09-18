Shape of Dreams продалась тиражом более 300 тысяч копий за первую неделю

Дебютная игра небольшой корейской студии Lizard Smoothie — Shape of Dreams, выпущенная при поддержке Neowiz, показала впечатляющие результаты. Всего за неделю с момента релиза проект разошёлся тиражом более 300 тысяч копий.

Особенно примечательно, что команда разработчиков состоит всего из четырёх человек. Несмотря на скромные масштабы студии, игра быстро завоевала внимание игроков: уже в первый день было продано свыше 100 тысяч копий.

Онлайн-активность также удивила: по данным SteamDB, пиковый показатель достиг 45,7 тысячи одновременных пользователей, что сделало Shape of Dreams самым успешным проектом Neowiz по этому параметру.

Отзывы игроков оказались в целом положительными: рейтинг Shape of Dreams в Steam держится на уровне 83% «очень положительных» по результатам более 4,3 тысяч рецензий.

Разработчики поблагодарили комьюнити за поддержку:

«Мы благодарны каждому игроку. Ваши забеги, истории и отзывы помогают нам улучшать и развивать Shape of Dreams. Вместе мы превратим это приключение во что-то по-настоящему незабываемое».