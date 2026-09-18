Shape of Dreams заглянула на PS5, Xbox Series и Switch 2 - вместе с релизом стартовало крупное обновление Starless Path

Издатель NEOWIZ и студия Lizard Smoothie выпустили Shape of Dreams на PlayStation 5, Xbox Series X|S и Nintendo Switch 2. Рогалайт-экшен также доступен на ПК через Microsoft Store, а подписчики Game Pass могут играть без отдельной покупки. Одновременно с консольным релизом игра получила крупное обновление Starless Path, приуроченное к первой годовщине.

На ПК Shape of Dreams впервые вышла в Steam 10 сентября 2025 года. Теперь разработчики перенесли игру на консоли, сохранив её основную формулу: динамичные hack-and-slash-сражения сочетаются с элементами MOBA и рогалайт-механиками. Игрокам предстоит исследовать постоянно меняющиеся миры снов, сражаться с многочисленными противниками и собирать уникальные комбинации способностей.

В игре представлены восемь Путешественников, каждый из которых предлагает собственный стиль боя — от быстрых атак в ближнем бою и дальних ударов до массовых способностей и поддержки команды. При этом развитие персонажей не ограничивается заранее заданными ролями: игроки могут менять способности и усиления, собирая различные билды в каждом новом прохождении.

Shape of Dreams рассчитана как на одиночное прохождение, так и на кооператив до четырёх человек. Совместная игра позволяет объединять способности разных Путешественников и создавать комбинации, недоступные при одиночном прохождении.

Мир также меняется от забега к забегу. Четыре уровня сложности, уникальные сражения с боссами и модификаторы «Ясного сна» заставляют адаптировать тактику и собирать новые билды вместо использования одной универсальной стратегии.

Обновление Starless Path расширяет игру новым Путешественником Кетусом, новым финалом и отдельными сюжетными линиями для всех девяти Путешественников. Кроме того, в игру добавили новые костюмы, сувениры и воспоминания.

Shape of Dreams уже доступна на PlayStation 5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch 2 и ПК. Цена стандартной версии составляет 19,99 доллара, а игра также входит в Game Pass.