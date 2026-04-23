Разработчик Shapez 2 рассказал об успехе серии и преодолении отметки в 2 млн проданных копий

В преддверии выхода версии 1.0 игры Shapez 2 ведущий разработчик Тобиас Шпрингер рассказал о непростом пути создания своей серии фабричных симуляторов. Создание проекта началось как хобби после того, как Шпрингера разочаровали враги в Factorio. Изначально игра не имела коммерческой направленности, но после успеха на платформе Itch разработчик решил выпустить ее в Steam.

Попытка выйти в ранний доступ столкнулась с проблемами. Корпорация Valve отклоняла страницу магазина 5 раз. Представители площадки заявляли, что им не нравится причина, по которой игра выходит в ранний доступ, а описания Шпрингера не могут полностью объяснить, чего покупатель может ожидать от приложения. В июне 2020 года разработчик решил отказаться от раннего доступа. Он постановил, что сделает полноценный релиз и ему все равно, проигнорировав все классические правила успешного запуска. На момент релиза у Shapez 1 было всего 3000 добавлений в список желаемого. Однако благодаря поддержке стримеров продажи игры превысили 1 млн копий.

После периода работы фрилансером и управления мексиканским рестораном Шпрингер получил финансирование от правительства Германии. Это позволило покрыть 50 процентов затрат на разработку нового проекта. Команда выросла до 15 человек. Спустя 2 года работы в 2024 году Shapez 2 вышла в раннем доступе. Сиквел оказался крайне успешным и разошелся тиражом в 700 000 копий. Вместе с 1.3 млн проданных копий оригинальной игры общие продажи серии превысили 2 млн экземпляров. Разработчик считает свою команду уникальной студией, выпустившей более 1 игры про фабрики.

Успех Shapez 2 во многом обусловлен подходом Шпрингера к раннему доступу. По его словам, игра должна быть полностью играбельной, без багов и содержать все запланированные функции. Разработчик отмечает, что сейчас судьба проекта на 90 или 95 процентов определяется именно той версией, которая изначально попадает к игрокам. Поэтому внутри студии ранний доступ рассматривался как релиз версии 1.0, а текущий полноценный выход можно считать версией 2.0. В Steam игра долгое время удерживала рейтинг в 98 процентов положительных отзывов и считалась самой высокооцененной игрой в жанре.