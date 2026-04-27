Shapez 2 вышла из раннего доступа и превратилась в полноценный фабричный симулятор

Градостроительный симулятор Shapez 2 от студии tobspr games официально покинул ранний доступ в Steam — и сделал это не просто «по формальности». Вместе с версией 1.0 игра получила режим «Производство», который заметно переосмысливает её суть. Если раньше проект больше напоминал размеренную головоломку про оптимизацию, то теперь он ближе к масштабным фабричным стратегиям вроде Factorio.

В новом режиме игрокам предстоит не просто решать задачи, а выстраивать сложные производственные цепочки: поставлять фигуры на станции, получать новые ресурсы и разгонять производство до по-настоящему индустриальных масштабов. Такой подход делает процесс глубже и, честно говоря, куда более затягивающим — здесь уже появляется ощущение настоящей системы, а не набора задач.

При этом разработчики разумно оставили «Производство» опциональным режимом, чтобы не отпугнуть новичков. Параллельно улучшили классический формат, добавили новые испытания, переработали обучение и внедрили поддержку модов — важный шаг для долгой жизни проекта.

В итоге Shapez 2 выглядит как редкий пример сиквела, который не просто «больше и лучше», а смелее оригинала. И если вам нравятся игры про оптимизацию и автоматизацию, этот релиз определённо стоит внимания.