Тактическая ролевая игра Shardpunk: Verminfall получит DLC Rat Pack на следующей неделе ©

Отличные новости для любителей Shardpunk: Verminfall. На следующей неделе игра, разработанная талантливым разработчиком-одиночкой и недавно получившая награду за лучший игровой процесс на Intel Pixel Awards Europe, получит обновление. Грядущий DLC Rat Pack представит Лию, Электроманта, вместе с ордой новых угрожающих врагов. В знак благодарности преданным игрокам это DLC будет доступно для бесплатной загрузки начиная с 29 июня для всех владельцев Shardpunk: Verminfall в Steam и GOG.

Лия, Электромансер, представляет новый захватывающий элемент игрового процесса со своими уникальными способностями. Blink позволяет ей молниеносно телепортироваться, Energy Discharge оглушает и наносит урон врагам, а Life Drain наносит урон врагам, одновременно исцеляя Лею. Приготовьтесь сразиться с новыми врагами, такими как Stun Lancer и элитный отряд пехотинцев, снайперов, дробовиков и других, которые проверят ваши тактические навыки и способности к выживанию.