Акулы под прикрытием: анонсирован безумный кооперативный симулятор Shark Mart

Разработчики stre1itzia и Andryash совместно с издателем Polden Publishing представили Shark Mart — уморительный симулятор магазина на дне океана. В этой кооперативной игре вам и вашим друзьям предстоит притворяться дружелюбными дельфинами, чтобы скрывать свою истинную прожорливую натуру от клиентов и подводной полиции.

У проекта уже появилась страница в Steam, а для всех желающих доступна бесплатная демоверсия.

Двойная жизнь: Вы управляете супермаркетом, раскладываете по полкам ракушки с водорослями и обслуживаете местных обитателей, зарабатывая их доверие. Но стоит клиенту зазеваться, как вы крадете его прямо в подвальную кухню, чтобы приготовить из него изысканные деликатесы! Чтобы втереться в доверие к мелкой рыбешке, вам придется начищать до блеска животы и плавники гигантских китов. СПА для китов:

Рыбья полиция на хвосте: Копы океана всегда начеку. Отмывайте места преступлений от улик, врите прямо в глаза на допросах и делайте все, чтобы они не пронюхали про ваше секретное меню.