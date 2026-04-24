Разработчики анонсировали шутер ShatterRush в духе Titanfall с полной разрушаемостью

Независимая студия Tetra Studios, состоящая из 2 разработчиков, представила новый проект под названием ShatterRush. Это многопользовательский шутер от 1 лица, который создается как идейный наследник известной серии Titanfall. В данный момент игра находится на стадии пре-альфы и уже доступна для бесплатного ознакомления в сервисе Steam. Полноценный запуск в раннем доступе запланирован на март 2026 года, а финальный релиз ожидается в 3 квартале 2027 года.

Игровой процесс строится вокруг высокой динамики и продвинутой системы передвижения. Пользователи могут бегать по стенам, прыгать 2 раза подряд, скользить в падении и использовать крюк-кошку или реактивный ранец. В матчах принимают участие до 16 игроков. Накопив достаточно очков в бою, каждый участник может вызвать на карту гигантского боевого робота. Мехи оснащены тяжелым вооружением, защитными щитами и функцией самоуничтожения.

Ключевой особенностью ShatterRush является полная разрушаемость локаций. Игроки имеют возможность пробивать стены, разрушать полы и обрушать целые здания для создания новых путей или устранения укрытий противника. Разработчики выпускают обновления каждые 2 недели, ориентируясь на отзывы аудитории. В последних патчах в игру добавили режим на время с таблицей лидеров, систему подбора игроков и новые виды оружия.

Для запуска игры потребуется компьютер с процессором уровня Core i3 3225, 8 гигабайтами оперативной памяти и видеокартой Intel HD 4000. В рекомендованных системных требованиях указаны процессор Core i5 7300U, 16 гигабайт оперативной памяти и видеокарта Nvidia GTX 1060. Игра займет на накопителе 6 гигабайт свободного места. Локализация на русский язык на данном этапе отсутствует.