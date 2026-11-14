ShatterRush показали паркурные перестрелки и мехов на разрушаемых аренах

Студия Tetra Studios представила новый геймплейный трейлер ShatterRush — динамичного шутера от первого лица, в котором скорость передвижения играет не меньшую роль, чем меткость стрельбы. Уже сейчас игроки могут опробовать проект в рамках тестирования в Steam.

Главная особенность ShatterRush — продвинутая система перемещения, позволяющая практически не останавливаться во время сражений. Игроки смогут бегать по стенам, использовать крюк-кошку для стремительных манёвров и комбинировать различные способы передвижения, чтобы получать преимущество над противниками.

Однако одними акробатическими трюками дело не ограничится. В распоряжении участников окажутся боевые мехи, способные заметно изменить ход сражения. Разработчики делают ставку на сочетание высокой мобильности, перестрелок и управления мощной техникой.

Свежий трейлер FreeFlow демонстрирует скоростные столкновения и возможности системы передвижения, которая должна стать основой игрового процесса.

ShatterRush разрабатывается для PC. Дата выхода пока не объявлена, но тестирование игры уже доступно в Steam.