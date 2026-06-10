SHE (Seraphim Helix Experiment) переосмыслит survival horror в духе Metal Gear - анонс для ПК

Издатель Weird Ghosts и небольшая студия Rocket Adrift Games из Торонто анонсировали SHE (Seraphim Helix Experiment) — survival horror проект для ПК, который выйдет в Steam. Дата релиза пока не объявлена, однако разработчики уже обозначили амбициозное направление игры, вдохновлённое серией Metal Gear.

SHE позиционируется как тактический survival horror с упором на ограниченные ресурсы и напряжённое выживание. По словам разработчиков, ключевая идея проекта — объединить скрытность, осторожное планирование и давление дефицита ресурсов в единую систему, усиливающую ощущение уязвимости игрока. Такой подход должен придать жанру более стратегический и холодный темп, отличающийся от привычных экшен-хорроров.

Rocket Adrift Games — небольшая команда из Торонто, которая уже работает над своим вторым психологическим хоррором после Psychroma (2024). SHE станет их четвёртым коммерческим релизом, что для инди-студии выглядит как попытка закрепиться в нише экспериментальных хоррор-проектов.

Хотя подробностей о геймплейных механиках пока немного, разработчики подчёркивают, что ставка делается на напряжение, ограниченность ресурсов и тактические решения, где каждое действие может иметь долгосрочные последствия. Именно это сочетание, по их задумке, должно выделить проект на фоне других survival horror игр в Steam.