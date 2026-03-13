Shelf Heroes переворачивает жанр roguelite FPS: создавайте героя из частей и разрушайте мир игрушек

Независимый разработчик Fun Punch Games совместно с издателем Gameforge представили Shelf Heroes — динамичный roguelite-шутер от первого лица, где игроки не просто добывают предметы, а сами становятся героями, собирая своего персонажа из модульных частей тела и прокачивая уникальные перки. Игра дебютирует с новым трейлером, показанным на Future Games Show: Spring Showcase.

Shelf Heroes сочетает высококлассные перестрелки, ностальгическую атмосферу игрушечной войны и безумную кастомизацию героев. Игроки могут менять руки, ноги, головы и туловища прямо в ходе прохождения, создавая неожиданные комбинации, которые влияют на стиль боя и движения персонажа. Потеряли ногу? Меняйте её на роботизированную или плюшевую — и продолжайте бой в совершенно новом стиле.

Арены игры огромны, насыщены вертикальными уровнями, секретами и множеством маршрутов. В одиночку или с друзьями в кооперативе на троих каждый раз открываются новые возможности для экспериментов с билдом и тактикой. Shelf Heroes предлагает ветеранам жанра привычную точную стрельбу, динамичные перестрелки и высокий потолок навыков, одновременно добавляя свежий и абсурдно комичный подход к созданию персонажей.

Смешение хаоса, стратегии и творчества делает каждый проход уникальным, а визуальная тема игрушечной войны мгновенно узнаваема. Shelf Heroes обещает стать настоящим открытием для поклонников roguelite FPS, объединяя ностальгию с инновациями и безудержным весельем.