Новый издатель Shenmue 3 задумывается над выпуском игры на современных платформах

Приближается 25-летие Shenmue. Недавно франшизу приобрел новый издатель ININ Games, и похоже, что Shenmue 3 может получить порт на современные игровые платформы.
Недавно прошло 5 лет с момента выхода Shenmue 3, и, по мнению издателя, это может быть прекрасным временем для обновления игры. Об этом свидетельствует новый опрос, отправленный игрокам.
Пользователи Reddit обнаружили, что ININ Games изучает возможность подготовки ремастера, который будет выпущен на текущих платформах. Участникам предлагается выбрать, на каком устройстве они хотели бы увидеть текущую версию. Вы можете выбрать Apple Mac, Xbox Series X|S, Nintendo Switch и PlayStation 5.
Кроме того, компания, работающая с YS Net, спросила, какие графические и производительные улучшения игроки хотели бы видеть в Shenmue 3.
"Недавно прошло 5 лет с момента выхода Shenmue 3 "
Старый еврей научит вас делать деньги. Добавляете волшебную трассировочку, пишете дифинити эдишн и продаете лохам и ностальгирующим скуфам по второму разу за 70 евро, профит)
Отличная была первая часть! В честь нее я даже часы купил такие как у Рю. Ношу уже 23 года.
Ждём Шенму 2дэ.
А так, видимо, хотят подольше подоить игру на выпуск продолжения.
деревянную анимацию и сюжет для любителей погулять по китайской деревне? лучше бы они бабки вложили в нормальный геймдизайн и сценарий для следующей части, если она вообще когда-нибудь выйдет, в чем я очень сомневаюсь. а так, очередной плевок в лицо фанатам, которые до сих пор верят в сказки.