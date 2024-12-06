Новый издатель Shenmue 3 задумывается над выпуском игры на современных платформах

Приближается 25-летие Shenmue. Недавно франшизу приобрел новый издатель ININ Games, и похоже, что Shenmue 3 может получить порт на современные игровые платформы.

Недавно прошло 5 лет с момента выхода Shenmue 3, и, по мнению издателя, это может быть прекрасным временем для обновления игры. Об этом свидетельствует новый опрос, отправленный игрокам.

Пользователи Reddit обнаружили, что ININ Games изучает возможность подготовки ремастера, который будет выпущен на текущих платформах. Участникам предлагается выбрать, на каком устройстве они хотели бы увидеть текущую версию. Вы можете выбрать Apple Mac, Xbox Series X|S, Nintendo Switch и PlayStation 5.

Кроме того, компания, работающая с YS Net, спросила, какие графические и производительные улучшения игроки хотели бы видеть в Shenmue 3.