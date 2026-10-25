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Shenmue 3 19.11.2019
Экшен, Адвенчура, От третьего лица, Открытый мир
6.7 245 оценок

Релиз Shenmue 3 Enhanced перенесли на начало 2027 года

RedDay13 RedDay13

Компания ININ Games официально подтвердила перенос релиза Shenmue 3 Enhanced. Игра выйдет не в 2026 году, а в начале 2027-го. Слухи о возможной задержке ходили в сообществе и раньше, но теперь студия подтвердила это официально.

Разработчики выпустили обращение к игрокам, в котором объяснили причины задержки и поблагодарили аудиторию за терпение.

Shenmue 3 получит улучшенную версию: дебютный трейлер и подробности
«Мы прекрасно понимаем, что вы с нетерпением ждёте возможности увидеть Рё во всей красе, впервые на нескольких современных консолях. Разработка занимает время, чтобы всё довести до совершенства, и мы добиваемся больших успехов, завершая последние детали. Вскоре мы поделимся с вами более подробной информацией и с нетерпением ждём релиза в начале 2027 года!» — говорится в заявлении ININ Games.

Студия пообещала в ближайшее время поделиться новыми подробностями об улучшенной версии игры. Точная дата выхода в начале 2027 года пока не объявлена.

ПК 25
5
5
Комментарии:  5
Ваш комментарий
Petty Iago
9
vertehwost

Это очень фиговая игра нафиг она вообще нужна, помню тогда все порвались кто игру проспонсировал , про неё забыть надо

3
Night Driving Avenger

Че они там такого делают что уложится не могут. Сейчас то обновление этой максимум средней игры не особо нужно (спустя столько лет то), куда уж в следующем, когда весь мир не будет вылезать из ГТА6