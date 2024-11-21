Shenmue 3 может появиться на Xbox и Switch - игра получила нового издателя

У Shenmue 3 появился новый издатель — теперь игрой займутся Inin Games и Ys Net вместо Deep Silver. И судя по настрою компаний, они всерьёз собираются вдохнуть в проект новую жизнь.

Пока что Shenmue 3 можно поиграть только на ПК и PS4 — всё из-за того, что Sony когда-то помогала с финансированием. Но теперь, похоже, игра наконец-то может добраться и до других платформ вроде Xbox и Nintendo Switch. А это значит, что куда больше игроков смогут познакомиться с известной серией.

Кстати, создатель Shenmue Ю Судзуки ещё в прошлом году намекал на возможное продолжение. По его словам, если дело дойдёт до четвёртой части, он хотел бы сделать её более понятной для новичков и, возможно, даже рассказать совершенно новую историю. Так что, кто знает — может, смена издателя это первый шаг к возрождению легендарной серии?