Shenmue 3 получит улучшенную версию: дебютный трейлер и подробности

Издатель ININ Games и разработчик YS NET выпустили дебютный трейлер, скриншоты и информацию о Shenmue III Enhanced, а также открыли предзаказы на стандартное, специальное и коллекционное физические издания игры. Игра будет доступна для PlayStation 5, Xbox Series, Switch 2 и ПК в Steam, дата релиза будет объявлена «в ближайшие недели».
Shenmue III Enhanced поднимает это уникальное приключение на новый уровень благодаря улучшенной графике, более плавной работе и Дополнительные современные улучшения. Улучшенные текстуры, более быстрая загрузка и технологии масштабирования, специфичные для каждой платформы, оживляют мир, делая его более детализированным, а многочисленные опции, повышающие удобство использования, делают путешествие более доступным, не нарушая оригинальной концепции. Все основные улучшения можно включать и выключать, гарантируя, что как пуристы, так и новички смогут насладиться игрой по-своему.
- Улучшенная графика и производительность — более четкие текстуры, более насыщенные детали, более быстрая загрузка и более плавный игровой процесс.
- Улучшение текстур до 4K — улучшенные, более детализированные окружения и персонажи.
- Поддержка DLSS / FSR — высококачественное масштабирование без ущерба для производительности.
- Увеличенная плотность NPC — город-деревня Няоу кажется более живой благодаря большему количеству персонажей на улицах.
- Классический режим камеры — дополнительная перспектива камеры, вдохновленная Shenmue I & II, наряду с современным взглядом.
- Улучшения игрового процесса — Дополнительные настройки системы выносливости, восстановление здоровья перед боями и снижение денежных барьеров для более плавного прохождения.
- Улучшенное взаимодействие — Возможность пропуска кат-сцен и диалогов, расширенное окно времени QTE для более доступного игрового процесса.
- Улучшения меню и пользовательского интерфейса — Упрощенная навигация и полезные уведомления о покупках.
- Опциональность прежде всего — Все основные изменения можно переключать, чтобы сохранить оригинальный опыт для пуристов.
Лет 25 назад можно было бы в такое играть, но не сейчас. Первую и вторую часть на дримкасте до дыр затер, а в это играть невозможно
печально было видеть такое через 20 лет после выхода первой части , фанаты просили финал истории чтобы завершить гештальт из детства, а вся игра мало того что большой филлер дак еще и геймплейно уг