Shenmue 3 получит улучшенную версию: дебютный трейлер и подробности

Издатель ININ Games и разработчик YS NET выпустили дебютный трейлер, скриншоты и информацию о Shenmue III Enhanced, а также открыли предзаказы на стандартное, специальное и коллекционное физические издания игры. Игра будет доступна для PlayStation 5, Xbox Series, Switch 2 и ПК в Steam, дата релиза будет объявлена ​​«в ближайшие недели».

Shenmue III Enhanced поднимает это уникальное приключение на новый уровень благодаря улучшенной графике, более плавной работе и Дополнительные современные улучшения. Улучшенные текстуры, более быстрая загрузка и технологии масштабирования, специфичные для каждой платформы, оживляют мир, делая его более детализированным, а многочисленные опции, повышающие удобство использования, делают путешествие более доступным, не нарушая оригинальной концепции. Все основные улучшения можно включать и выключать, гарантируя, что как пуристы, так и новички смогут насладиться игрой по-своему.