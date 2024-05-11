Shenmue 4 все еще находится на этапе планирования и нуждается в издателе

Давно мы ничего не слышали о продолжении серии Shenmue. Еще в апреле 2022 года появились намеки на то, что швейцарский издатель 110 Industries, возможно, захочет сотрудничать с разработчиком YS NET, но этого не произошло. Где же сейчас находится Shenmue 4? Создатель серии Ю Судзуки сам ответил на этот вопрос в новом интервью фан-сайту Shenmue Dojo.

На вопрос, чего не хватает проекту, Судзуки ответил просто: издателя. К сожалению, найти его может оказаться не так-то просто, особенно в нынешних условиях, когда найти инвестиции труднее. Долгожданную третью часть опубликовала компания Deep Silver, которая позже заявила через генерального директора Embracer Group Ларса Вингефорса, что продажи были «в порядке».

Вскоре после выхода Shenmue 3 Ю Судзуки поклялся завершить историю Рё с помощью поклонников саги. Третья часть изначально финансировалась за счет кампании на Kickstarter, которая заработала более 6,3 миллиона долларов. На сегодняшний день Shenmue 3 является самой финансируемой игрой на краудфандинговой платформе, но расцвет краудфандинга уже позади, что, возможно, объясняет, почему Судзуки просто не открывает еще одну кампанию для четвертой игры.

На этой ноте геймдизайнер подтвердил, что действие следующей игры будет происходить в Китае. Он также кратко рассказал об обновленном процессе захвата движений:

В Shenmue 3 мы выполнили большую часть захвата движения с помощью системы магнитных датчиков. Технология захвата движения сейчас развита, поэтому для Shenmue 4 мы, вероятно, будем использовать оптическое обнаружение. Здесь мы сделаем прототипирование, а для финала отдадим его на аутсорсинг. Однако есть некоторые вещи, которые все еще необходимо сделать нам самим.

Любопытно, что Судзуки-сан также сказал, что было бы интересно переделать первые две игры на Unreal Engine 5, если бы у студии был партнер. Однако в настоящее время он сосредоточен на том, чтобы четвертая часть (а затем и пятая, которая завершит историю) действительно состоялась. Это не значит, что Shenmue — это все, что есть у Судзуки:

Есть много вещей, которые я хотел бы осуществить. Что касается текущего проекта, над которым я работаю, я не могу о нем говорить, потому что это совершенно секретно… но после этого у меня есть около 5 или 6 концепций, от маленьких до больших проектов. В настоящее время я ищу партнера.

Об одном из этих проектов может быть объявлено до конца 2024 года. Наконец, Судзуки также оставил комментарий по поводу Air Twister, рельсового шутера, выпущенного на Apple Arcade, заявив, что он был очень хорошо принят и что в какой-то момент он мог бы рассмотреть продолжение.