Sherlock Holmes: The Awakened 01.03.2007
7.4 118 оценок

Sherlock Holmes: The Awakened получила обновление 1.02 от 6 июня

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monk70
Новости

Frogwares выпустила обновление Sherlock Holmes: The Awakened 1.02 от 6 июня, которое вносит множество исправлений в игру.

Примечания к патчу:

  • Исправлены вылеты при телепортации между локациями, связанные с системой визуальных эффектов Ниагары;
  • Решен блокировщик, который возникал при определенных условиях при уничтожении 4-й линзы в финальной головоломке;
  • Исправлена ошибка, из-за которой перевернутая ось Y не работала в мини-играх со стрельбой;
  • Исправлена ошибка, из-за которой игроку показывалось неправильное местоположение в конце заставки Dirty Sommers;
  • Исправлены отсутствующие материалы окон;
  • Улучшено появление Уотсона после загрузки сохраненной игры;
  • Другие исправления ошибок и обновления стабильности.
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