Sherlock Holmes: The Awakened получила обновление 1.02 от 6 июня

Frogwares выпустила обновление Sherlock Holmes: The Awakened 1.02 от 6 июня, которое вносит множество исправлений в игру.
Примечания к патчу:
- Исправлены вылеты при телепортации между локациями, связанные с системой визуальных эффектов Ниагары;
- Решен блокировщик, который возникал при определенных условиях при уничтожении 4-й линзы в финальной головоломке;
- Исправлена ошибка, из-за которой перевернутая ось Y не работала в мини-играх со стрельбой;
- Исправлена ошибка, из-за которой игроку показывалось неправильное местоположение в конце заставки Dirty Sommers;
- Исправлены отсутствующие материалы окон;
- Улучшено появление Уотсона после загрузки сохраненной игры;
- Другие исправления ошибок и обновления стабильности.