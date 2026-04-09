Shift At Midnight выйдет 28 мая

Разработчики кооперативного хоррора Shift At Midnight объявили точную дату релиза — игра выйдет 28 мая 2026 года. Анонс прозвучал во время презентации Triple-i Initiative Showcase, где показали новые проекты независимых студий.

В Shift At Midnight игроки берут на себя роль сотрудников ночной заправки. До трёх человек могут вместе работать в магазине: раскладывать товары на полках, принимать поставки, обслуживать покупателей и поддерживать порядок, чтобы выполнить ежедневную норму продаж.

Однако обычная работа быстро превращается в нечто странное. Среди посетителей могут скрываться двойники, которые лишь притворяются людьми. Игрокам придётся внимательно наблюдать за клиентами, задавать вопросы и выяснять, кто из них настоящий, а кто — замаскированное существо.

Ошибки могут дорого стоить. Если пропустить подозрительного посетителя, он вернётся позже уже без маскировки и начнёт охоту на работников магазина. В таких случаях придётся готовиться к обороне: устанавливать ловушки, укреплять двери и отбиваться от монстров.

Игра сочетает элементы кооперативного симулятора работы и хоррора, поэтому многое будет зависеть от взаимодействия между игроками и их способности быстро принимать решения. Попробовать Shift At Midnight можно будет уже в конце мая, когда проект выйдет на ПК.