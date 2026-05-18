Состоялся релиз аркадного 2D экшена Shikhondo: Blue Pieta

Проект, разработанный студией DeerFarm и изданный компанией CFK, представляет собой экшен в жанре аркадного шутера. На данный момент новинку можно приобрести со скидкой 20 процентов за 840 рублей, тогда как базовая стоимость составляет 1050 рублей. Ознакомительная акция продлится до 1 июня.

События 2 части серии Shikhondo разворачиваются в современных городских локациях, среди которых тематический парк и станция метро. Игрокам предстоит взять на себя роль 1 из 2 протагонистов. В качестве главных героинь выступают стажерка Жнеца душ, озвученная Икуми Хасэгавой, и охотница на вампиров, голос которой подарила Ёсино Аояма. Геймплей строится на уклонении от плотного потока снарядов и уничтожении противников. В проекте реализована система Soul Collect, которая позволяет накапливать энергию за счет опасного сближения с вражескими атаками для последующего нанесения мощного урона.

Пользователям доступно 3 игровых режима. Аркадный вариант предназначен для прохождения основной сюжетной линии. Режим сражения с боссами предлагает непрерывные битвы с сильными противниками. Пользовательский формат дает возможность настроить собственные условия для испытания навыков. Разработчики также добавили полную поддержку ультрашироких мониторов с соотношением сторон 32:9 и поддержку контроллеров.

Стоит отметить, что проект не поддерживает русский язык, предлагая на выбор 5 вариантов локализации.