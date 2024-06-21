Анонсирующий тизер и новые скриншоты русификатора Shin Megami Tensei III: Nocturne HD Remaster

Творческое объединение Shin Russian Tensei радо представить анонсирующий тизер, а также поделиться некоторыми подробностями о русификаторе к Shin Megami Tensei III: Nocturne HD Remaster для Steam и Switch – версий. В работе над данным проектом участвуют 5 команд: «Котонэ», «О, мы из Англии!», Like a Dragon Kiwami, ChronoGraph, Digital Devil Translators.

За время работы достигнуты следующие результаты:

почти полностью переведён и отредактирован текст интерфейса;

почти полностью переведён и частично отредактирован сюжет и разговоры массовки;

переведена примерно половина текста, который относится к разговорам с и между демонами, напарниками главного героя.

Перевод выполняется вручную, проводится глубокая сверка с оригинальным, японским языком. В основе русификатора лежит Глоссарий, в задачу которого входит внесение единообразия в терминологию игр по вселенной Megami Tensei.

Решение создать подобный Глоссарий вызвано тем, что игры переводились на английский разными переводческими организациями на протяжении многих лет, при этом они – организации – не контактировали друг с другом, из-за чего возникли различия в переводе одних и тех же терминов. Кроме того, английский перевод местами искажает первоисточник и имеет неточности, поэтому при работе над Глоссарием уделяется особое внимание оригинальному, японскому языку. Вышеупомянутый Глоссарий будет затронут в грядущих статьях.

Скриншоты русификатора: