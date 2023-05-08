Для ПК-версии Shin Megami Tensei 3 Nocturne HD вышла модификация с поддержкой 60 FPS ©

Фанат игры vvdashdash недавно завершил работу над весьма амбициозным модом для Shin Megami Tensei III Nocturne HD на ПК, позволяющим пользователям играть в игру с частотой 60 FPS. Для тех, кто не знает, в официальном релизе игра работает на пределе 30 FPS, что многих разочаровало.

Несмотря на то, что игра пошаговая и частота кадров не является решающим фактором с практической точки зрения, отсутствие 60 FPS делает игру более неприятной, чем она могла бы быть.

К счастью, этот мод позволяет установить любое пользовательское ограничение частоты кадров наряду с выбором других важных опций, таких как отключение bloom, скрытие пользовательского интерфейса, изменение разрешения и многое другое. Однако vvdashdash отмечает, что единственными исключениями для изменения частоты кадров являются секции мини-игр Puzzle Boy и Amala Network. Тем не менее, все остальные части игры должны работать при 60 FPS.

Установочные файлы, инструкции и другие заметки, например, о возможных ошибках, с которыми игроки могут столкнуться во время прохождения игры, можно найти на нашем сайте в разделе "Файлы".

В Shin Megami Tensei III Nocturne HD Remaster игрокам предстоит взять на себя роль мальчика, оказавшегося перед лицом апокалипсиса. Получив от Люцифера новые способности, он должен выжить в так называемом мире Вихря. В игре представлены пошаговые бои с уникальной системой Press Turn. Это позволяет игрокам использовать действия в сражениях, чтобы получить дополнительный ход.

Shin Megami Tensei III Nocturne HD Remaster уже доступна на PlayStation 4, Nintendo Switch и ПК через Steam.