Shin Megami Tensei III Nocturne HD Remaster впервые получила большую скидку -80%

Сюжет повествует об ученике средней школы, который превращается в демоническое существо после некоего апокалиптического события. Город Токио трансформируется в Вихревой мир, кишащий демонами, а главный герой путешествует по этому миру, сражается с монстрами и ищет разгадку происходящих событий.

Оригинальная Shin Megami Tensei: Nocturne вышла в 2003 году. Многие считают её одной из лучших игр в серии Shin Megami Tensei.

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Shin Megami Tensei III Nocturne HD Remaster доступна на PlayStation 4, Nintendo Switch и ПК через Steam.