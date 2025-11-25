voices38 взломал Shin Megami Tensei 3: Nocturne

Новый хакер с ником voices38 взломал очередную игру с анти-пиратской защитой Denuvo. На этот раз от его руки пала Shin Megami Tensei 3: Nocturne - японская JRPG от компании Atlus. Игра вышла на PC 25 мая 2021 года и оставалась неизломанной больше 4 лет. По словам voices33, у него теперь есть инструменты для взлома всех игр 2021 года и он продолжит делать свою работу и дальше.

Shin Megami Tensei 3: Nocturne - японская ролевая игра в жанре фэнтези, в которой главный герой, выживший после апокалипсиса, становится получеловеком-полудемоном, известным как "Властелин Демонов". Действие происходит в современном Токио, где мир был уничтожен в результате события под названием "Зачатие" и превращен в "Мир-Водоворот". Игрок должен пройти через этот разрушенный мир, сражаясь с демонами, вербуя их в свою команду и выбирая одну из множества "Основ", чтобы перестроить мир по своему видению.