Shin Megami Tensei 3: Nocturne 12.10.2004
Экшен, Ролевая, Пошаговая, От третьего лица, Постапокалипсис
6.2 41 оценка

Вышел текстовый русификатор для PC-версии Shin Megami Tensei III Nocturne HD Remaster

AceTheKing AceTheKing

Команда Shin Russian Tensei представила первый рабочий вариант русификатора для PC-версии культовой японской RPG Shin Megami Tensei III Nocturne HD Remaster. В альфа-версии уже переведены текст и игровые текстуры.

Shin Megami Tensei III Nocturne HD Remaster "Художественный русификатор"

Создатели предупреждают, что текущая версия далека от идеала. Текстовая редактура выполнена лишь частично, и окончательный вариант перевода будет сильно отличаться. Сроки завершения работы остаются неопределенными - команда обещает выпустить финальную версию "как только, так сразу".

Релиз сырой версии преследует две цели: не заставлять фанатов ждать в неизвестности и провести масштабное открытое тестирование. По мере накопления замечаний разработчики будут выпускать обновления.

Sova Aleykum

Они сюжетно связаны? Сейчас пятую прохожу, чет прям зашла, еще бы какую нибудь тоже пробежал на досуге.