Вышел текстовый русификатор для PC-версии Shin Megami Tensei III Nocturne HD Remaster

Команда Shin Russian Tensei представила первый рабочий вариант русификатора для PC-версии культовой японской RPG Shin Megami Tensei III Nocturne HD Remaster. В альфа-версии уже переведены текст и игровые текстуры.

Создатели предупреждают, что текущая версия далека от идеала. Текстовая редактура выполнена лишь частично, и окончательный вариант перевода будет сильно отличаться. Сроки завершения работы остаются неопределенными - команда обещает выпустить финальную версию "как только, так сразу".

Релиз сырой версии преследует две цели: не заставлять фанатов ждать в неизвестности и провести масштабное открытое тестирование. По мере накопления замечаний разработчики будут выпускать обновления.