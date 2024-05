Atlus опубликовала новый трейлер к грядущей JRPG Shin Megami Tensei 5: Vengeance

Компания Atlus опубликовала новый трейлер к грядущей игре Shin Megami Tensei V: Vengeance. В трейлере рассказывается об основных героях и новом сюжетном маршруте - Canon of Vengeance. Кроме того, в трейлере показаны отдельные геймплейные кадры, демонстрирующие вербовку Demi-fiend и новые боевые сцены.

В новой версии пошаговой ролевой игры игрокам будет предложено два маршрута. Оригинальный сюжетный маршрут Shin Megami Tensei V, Canon of Creation, можно будет выбрать наряду с новым маршрутом Canon of Vengeance, «драматической историей о мести падших». Сюжет здесь будет примерно таким же, как в Canon of Creation, а во второй половине значительно расходиться с совершенно новой развязкой.

В новой сюжетной линии игроки познакомятся с новой героиней, владеющей магией и поддерживающей главного героя в бою. Другие новые персонажи - четыре женщины-демона, стоящие в центре этой истории о мести угнетенных. Их предводительница, Лилит, называет главного героя Ключом Воскрешения.

Shin Megami Tensei V: Vengeance выйдет для Nintendo Switch, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S и PC через Windows и Steam 14 июня 2024 года.