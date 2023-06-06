Shin Megami Tensei 5 12.11.2021
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Atlus, похоже, действительно готовится анонсировать несколько новых проектов

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butcher69
Новости

Компания Atlus, как предполагается, собирается анонсировать несколько проектов, включая объявление о выходе Shin Megami Tensei на дополнительные платформы.

Atlus West планирует провести панель под названием "Atlus Industry Panel", и разработчик утверждает, что именно здесь поклонники смогут узнать обо всех "захватывающих событиях", вероятно, связанных с серией Shin Megami Tensei. В описании мероприятия говорится: "К тому времени, когда вы будете читать это, кот будет выпущен из мешка...", предполагая, что перед панелью будут сделаны некоторые важные анонсы на других мероприятиях. Так же там есть и такие предложения: "Итак, команда SMT Network собрала нас всех вместе на этой панели, чтобы оглянуться на прошлое и заглянуть в будущее этой классической франшизы."

Оба мероприятия - Summer Games Fest (8 июня) и Xbox Showcase (11 июня) - состоятся за несколько недель до панели Atlus West 3 июля 2023 года. Вполне вероятно, что на обоих мероприятиях будут сделаны какие-либо анонсы от разработчика. Которые затем получат продолжение на этой панели.

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