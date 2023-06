Авторитетный инсайдер оригинально намекнул на скорый анонс Shin Megami Tensei 5 Complete Edition ©

Diandong Langke Lu Xun, пользователь китайского форума A9VG, известный своими верными инсайдами в виде загадок, связанными с PlayStation, в сообщении от 16 июня намекнул предстоящий анонс Shin Megami Tensei 5 Complete Edition.

Ранее Сюнь правильно предсказал несколько анонсов, включая анонс Armored Core VI: Fires of Rubicon (via); анонс Hayarigami 1-2-3 Pack (via); дату выхода "Новой Игры+" для God of War Ragnarok; анонс Monster Hunter Rise для PlayStation, Xbox и Windows; дату выхода трейлера Final Fantasy 16 "Ambition" (via); дату выхода Silent Hill Transmission и многое другое.

16 июня Сюнь опубликовал GIF, содержащий следующие два кадра:

Само изображение взято из Shin Megami Tensei Online Live 2021: Ongaku no Kotowari, состоявшегося в марте 2021 года.

Карта в первом кадре взята непосредственно из Shin Megami Tensei 5. Красный текст на экране на втором кадре гласит "Complete Edition" на японском языке, в стиле "глюка" "Sugu ni Kese" ("Turn It Off Now") оригинальной Shin Megami Tensei.

В левом нижнем углу фотографии изображена вырезка физика-теоретика Стивена Хокинга, добавленная к концертной сцене. В серии Shin Megami Tensei есть повторяющийся персонаж по имени Стивен, который в значительной степени основан на Хокинге и заметно отсутствовал в Shin Megami Tensei 5.

Наконец, Xun известен тем, что скрывает даты в размерах размещаемых им изображений. Размер изображения, размещенного 16 июня, составляет 701×426. 1 июля, или "701", - это начало Anime Expo 2023, а также дата проведения "ATLUS / SEGA Presents: Shin Megami Tensei 30th Live: Band of Shadows". Хотя ATLUS заявила, что не ожидает никаких важных анонсов на концерте, это не исключает анонса до концерта.

Если сложить все вместе, то получается, что Xun намекает на анонс Shin Megami Tensei V "Complete Edition".