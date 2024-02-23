Новый ролик Shin Megami Tensei 5: Vengeance знакомит с двойной кампанией и другими новыми возможностями

Компания Atlus выпустила подробный фильм, посвященный Shin Megami Tensei 5: Vengeance - переизданию JRPG, которое выйдет на Nintendo Switch, PC, PS5, PS4, Xbox Series X|S и One и принесет с собой множество новых возможностей, способных убедить даже тех, кто играл в оригинал, купить его.

В Vengeance, по сравнению с оригиналом, есть две основные кампании - Canon of Creation и Canon of Vengeance. Первая, по сути, позволяет пережить то же самое приключение, что и в оригинальной Shin Megami Tensei 5, а вторая представляет собой альтернативную историю, которая примерно с половины кампании принимает совершенно иной оборот с участием совершенно нового персонажа, старшеклассницы Йоко Хиромин, и дьяволиц под предводительством Лилит, что приводит к совершенно иной концовке.

С самого начала можно будет выбрать, какую кампанию проходить - "Канон созидания" или "Канон мести", так что те, кто уже играл в оригинальную игру на Switch, смогут сразу же приступить к этой альтернативной истории.

Однако это не единственное нововведение в Shin Megami Tensei 5: Vengeance. В этом переиздании мы также найдем все ранее выпущенные DLC, новую карту, больше побочных заданий и 40 новых демонов. Кроме того, каждый демон будет обладать уникальной способностью, что повысит его стратегическую значимость в бою. По оценкам Atlus, благодаря новому контенту продолжительность игры увеличится вдвое - с 80 до впечатляющих 160 часов.

Кроме того, в игре есть ряд приятных изменений, таких как возможность автоматизировать бои, ускорять или пропускать сцены специальных ударов и умений, возможность сохраняться в любое время и многое другое.

Напомним, что Shin Megami Tensei 5: Vengeance будет доступна с 21 июня 2024 года и получит перевод на русский язык.