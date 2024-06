Продажи Shin Megami Tensei V: Vengeance превысили 500 000 копий за 3 дня

Компания Atlus объявила о том, что недавно вышедшая игра Shin Megami Tensei V: Vengeance всего за три дня разошлась тиражом более 500 000 копий.

Кроме того, совокупные продажи серии Shin Megami Tensei V, включающей оригинальный релиз и новую версию, составили 1,6 миллиона копий.

В новой версии пошаговой ролевой игры игрокам будет предложено два маршрута при запуске игры. Оригинальный сюжетный маршрут Shin Megami Tensei V, Canon of Creation, можно будет выбрать наряду с новым маршрутом Canon of Vengeance, "драматической историей о мести падших". Сюжет здесь будет примерно таким же, как в Canon of Creation, а во второй половине значительно расходиться с совершенно новой развязкой.

Shin Megami Tensei V: Vengeance уже доступна на Nintendo Switch, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S, а также на ПК через Windows и Steam.